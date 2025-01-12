Zammını Beğenmeyip İş Değiştirmeyi Planlayanlar Dikkat! Merkez Bankası Hükümete Rapor Sunacak

Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda birçok önlem alınmasına rağmen önüne geçilemeyen kredi kartı harcamaları incelemeye girdi. Ancak en dikkat çekici olanı ise ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi konusunda oldu. Bankanın detaylı bir araştırma yaparak hükümete yeni bir yol haritası sunacağı öğrenildi.

KREDİ KARTI HARCAMALARINA YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası çalışmasında, “Hanehalkının kredi kartı kullanımı ile enflasyon seviyesi arasında çift yönlü bir etkileşim olabilmektedir. Kredi kartları bireylerin likidite kısıtlarını esnetme imkânı sunarak para politikası aktarımını zayıflatabilmektedir” denildi.

Çalışmada, kart kullanımının halkın tüketim eğilimi ve enflasyonu nasıl etkilediğini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapıp öneriler getirileceği bildirildi.

‘ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU ARTIRIYOR’ TARTIŞMASINDA YENİ BOYUT

Ayrıca 2026 asgari ücretini de gündemine alan banka, “Ekonomik büyüme ve sosyal refah boyutları yanında, maliyet ve talep kanalları üzerinden enflasyona olan etkisi düşünüldüğünde ücret-enflasyon ilişkisi ve asgari ücretin diğer ücretler üzerindeki etkisi araştırma konuları arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

MAAŞINI BEĞENMEYİP İŞİNİ DEĞİŞTİREN DE RADARDA

Ancak en dikkat çeken nokta ise maaş artışını yetersiz bulup iş değiştirenlerin de çalışmada yer alması oldu. Banka bu konuda da araştırma yapılacağını, “İşgücü hareketliliğinin ücret enflasyonu ve firma verimliliği üzerindeki etkileri öncelikli olarak araştırılacaktır” diyerek duyurdu.

Ekonomik daralma dönemlerinde işgücünün vasfına uygun iş bulma olasılığının azalabileceğini dile getiren Merkez Bankası, bunun da nitelikli beşerî sermaye kaybına neden olarak büyümeyi aşağıya çekebileceğini ifade etti.

Kaynak: Sözcü