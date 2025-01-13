Piyasaların Açılmasıyla Birlikte Altın da Hareketlendi, İşte İlk Fiyatlar

13 Ocak Pazartesi günü, haftanın açılışıyla birlikte piyasalar da hareketlendi. Haftaya sakin şekilde başlayan gram altın 3 bin 064 bin liradan işlem görüyor.

Piyasaların Açılmasıyla Birlikte Altın da Hareketlendi, İşte İlk Fiyatlar

Serbest piyasada gram altın 3.064,41 TL’den, çeyrek altın ise 5.026,00 TL seviyesinden işleniyor.

Piyasaların Açılmasıyla Birlikte Altın da Hareketlendi, İşte İlk Fiyatlar - Resim : 1

İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi günü çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları:

13 OCAK 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Alış 3.064,03

Satış 3.064,41

13 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 4.983,00

Satış 5.026,00

13 OCAK 2025 YARIM ALTIN FİYATI

Alış 9.966,00

Satış 10.051,00

13 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış 19.869,00

Satış 20.021,00

13 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.687,94

Satış 2.688,32

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Kaynak: Haber Merkezi

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