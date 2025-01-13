Cari Dengede 6 Ay Sonra Bir İlk

Açıklanan son verilere göre, cari denge kasım ayında 2,9 milyar dolar açık verdi. Cari dengenin 6 ay sonra ilk kez açık verdiği bildirildi.

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Cari Dengede 6 Ay Sonra Bir İlk

Açıklanan son verilere göre, cari denge kasım ayında 2,9 milyar dolar açık verdi. Cari dengenin 6 ay sonra ilk kez açık verdiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yayımladığı kasım ayına ait ödemeler dengesi verilerine göre, cari denge 2,87 milyar dolar açık verdi. Bu verilerin ardından, cari denge mayıstan bu yana ilk kez açık vermiş oldu.

Beklentilerin cari açığın 3 milyar doların üzerinde gelmesi yönündeydi.

Kasım ayında açık 7,4 milyar dolara ulaştı.

Yıllıklandırılmış verilere göre ise ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 54,6 milyar dolar açık vermiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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