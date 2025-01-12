Herkesin Burun Kıvırdığı İşe Rekor Zam Geldi! Memur Maaşını Solladı, Aylığı En Az 70 Bin Lirayı Geçti
İstanbul’da ev temizliği ve çocuk bakımı hizmetlerinde ücretler, 2024 yılında büyük bir artış gösterdi. Lüks semtlerde günlük temizlik ücretleri tavan yaparken, artış oranları asgari ücret zammını geride bıraktı.
Kaynak: Habertürk
Ev temizliği hizmetleri, İstanbul’da ilçelere göre farklılık göstermeye devam ediyor. Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi lüks semtlerde günlük temizlik ücretleri 2.500 TL’nin üzerine çıkarken, Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde bu rakamlar 1.600 TL civarında seyrediyor. Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer gibi villa bölgelerinde ise haftalık çalışma sürelerinin uzun olması nedeniyle toplam kazançlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.
ÜCRETLER YÜZDE 90 ARTTI
2024 yılı boyunca temizlik hizmeti ücretlerinde yüzde 90’a varan bir artış yaşandı. Bu oran, aynı dönemdeki asgari ücret artışının yaklaşık üç katı seviyesinde. Çocuk bakıcılığı hizmetlerinde ise yüzde 50’nin üzerinde bir zam kaydedildi.
MEMUR VE ASGARİ ÜCRET MAAŞINI GEÇTİ
2025 yılında günlük net asgari ücret 736,82 TL olarak belirlenirken, temizlik ve çocuk bakıcılığı hizmetleri için talep edilen ücretlerin bu rakamın oldukça üzerinde olması dikkat çekiyor. Bazı lüks semtlerde çalışanların aylık kazancı 70 bin lirayı aşıyor.
SİGORTA VE KAYIT DIŞI EKONOMİ SORUNU
Ev temizliği hizmeti sunan kişilerin sigortası, mevcut düzenlemelere göre hizmet alan kişiler tarafından e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ancak birçok kişi bu yükümlülüğü yerine getirmiyor.
Bu durum, kayıt dışı ekonominin büyümesine ve çalışanların sosyal güvenceden mahrum kalmasına neden oluyor.