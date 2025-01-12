Herkesin Burun Kıvırdığı İşe Rekor Zam Geldi! Memur Maaşını Solladı, Aylığı En Az 70 Bin Lirayı Geçti

Ev temizliği hizmetleri, İstanbul’da ilçelere göre farklılık göstermeye devam ediyor. Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi lüks semtlerde günlük temizlik ücretleri 2.500 TL’nin üzerine çıkarken, Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde bu rakamlar 1.600 TL civarında seyrediyor. Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer gibi villa bölgelerinde ise haftalık çalışma sürelerinin uzun olması nedeniyle toplam kazançlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.