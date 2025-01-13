Türkiye'nin Doğalgaz Devi Resmen İflas Etti! Birçok Şehirde Şubesi Vardı: Kombi ve Petek Satışında Liderdi
2007 yılında merkezi İstanbul Kartal'da kurulan ve doğalgaz tesisatı ile mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren Elit Mühendislik, yaşadığı ekonomik zorluklara daha fazla dayanamayarak iflas etti.
MURAT BEYAZ
Şirketin, Türkiye genelinde şubeleşme adımlarıyla büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ancak ekonomik sıkıntılar, bu hedeflerin sürdürülebilir olmasını engelledi.
İFLAS KARARI ÇIKTI
Elit Mühendislik'in iflası, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar ile resmileşti. 08 Ocak 2025 tarihinde verilen mahkeme kararına göre, şirketin iflası ilan edildi ve konkordato süreci son buldu.
MAHKEME KARARININ DETAYLARI
Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
Şirketin iflasına,
Konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına,
Konkordato komiserlerinin görevlerinin sona erdirilmesine,
İflas tasfiyesinin adi tasfiye hükümlerine göre yapılmasına karar verildi.