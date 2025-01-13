Türkiye'nin Doğalgaz Devi Resmen İflas Etti! Birçok Şehirde Şubesi Vardı: Kombi ve Petek Satışında Liderdi

2007 yılında merkezi İstanbul Kartal'da kurulan ve doğalgaz tesisatı ile mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren Elit Mühendislik, yaşadığı ekonomik zorluklara daha fazla dayanamayarak iflas etti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Türkiye'nin Doğalgaz Devi Resmen İflas Etti! Birçok Şehirde Şubesi Vardı: Kombi ve Petek Satışında Liderdi

MURAT BEYAZ

Şirketin, Türkiye genelinde şubeleşme adımlarıyla büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ancak ekonomik sıkıntılar, bu hedeflerin sürdürülebilir olmasını engelledi.

İFLAS KARARI ÇIKTI

Elit Mühendislik'in iflası, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar ile resmileşti. 08 Ocak 2025 tarihinde verilen mahkeme kararına göre, şirketin iflası ilan edildi ve konkordato süreci son buldu.

Türkiye'nin Doğalgaz Devi Resmen İflas Etti! Birçok Şehirde Şubesi Vardı: Kombi ve Petek Satışında Liderdi - Resim : 1

MAHKEME KARARININ DETAYLARI

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

Şirketin iflasına,
Konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına,
Konkordato komiserlerinin görevlerinin sona erdirilmesine,
İflas tasfiyesinin adi tasfiye hükümlerine göre yapılmasına karar verildi.

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