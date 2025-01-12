Aydın'ın Tarım Devi İflas Etti! Türkiye'nin Kuruyemiş Merkeziydi

Aydın merkezli Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Onel Tarım, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle iflas sürecine girdi. Şirket için mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Son Güncelleme:
Aydın'ın Tarım Devi İflas Etti! Türkiye'nin Kuruyemiş Merkeziydi

MURAT BEYAZ

Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Onel Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi ile Nateks Organik Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Ocak 2025 tarihinde geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, konkordato sürecinin 3 ay boyunca devam etmesine ve bu süreçte Mürşit Uz’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Aydın'ın Tarım Devi İflas Etti! Türkiye'nin Kuruyemiş Merkeziydi - Resim : 1

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme kararına göre, alacaklılar ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesine gerek olmadığı yönündeki itirazlarını sunabilecek. Delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini talep edebilecek alacaklılar, haklarını belirtilen süre içinde kullanabilecek.

DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Konkordato davasının duruşma tarihi 26 Mart 2025 saat 10:20 olarak belirlendi. Mahkemede, konkordato talebine ilişkin nihai değerlendirmeler yapılacak.

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ KRİZDE

Türkiye’nin önemli kuruyemiş markalarından biri olan Onel Tarım’ın iflas süreci, ekonomik krizden etkilenen sektörlerdeki zorlukların boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Firma, uzun yıllar boyunca Aydın ve çevresinde kuruyemiş sektörünün liderlerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.

Eskişehir'in Mobilya Devi Pes Etti! İflas Bayrağını ÇektiEskişehir'in Mobilya Devi Pes Etti! İflas Bayrağını ÇektiEkonomi

AKP'den Aldığı İhale ile Gündem Olan Mühendislik ve İnşaat Devi İflas Bayrağını ÇektiAKP'den Aldığı İhale ile Gündem Olan Mühendislik ve İnşaat Devi İflas Bayrağını ÇektiEkonomi

Son Güncelleme:
65 Yaş Aylığı, Evde Bakım Parası, Engelli Maaşları! Yeni Rakamları Bakanlık Duyurdu: 10.125 TL Ödenecek 65 Yaş, Evde Bakım, Engelli Maaşları! 10.125 TL Oldu...
TOKİ 11 Bin Lira Ödemeyle Konut Satıyor! Fırsat Tarihi Duyuruldu TOKİ 11 Bin Lira Ödemeyle Konut Satıyor! Fırsat Tarihi Duyuruldu
En Uzun Süre Vize Veren Ülkeler Belli Oldu Uzun Süre Vize Veren Ülkeler Belli Oldu
Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak
Zammını Beğenmeyip İş Değiştirmeyi Planlayanlar Dikkat! Merkez Bankası Hükümete Rapor Sunacak Zammını Beğenmeyip İş Değiştirmeyi Planlayanlar Dikkat!
Canı Çeken Yandı: Meyve de Lüks Oldu, Tanesi 150 Lira Meyve de Lüks Oldu, Tanesi 150 Lira!