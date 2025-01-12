Aydın'ın Tarım Devi İflas Etti! Türkiye'nin Kuruyemiş Merkeziydi

MURAT BEYAZ

Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Onel Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi ile Nateks Organik Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Ocak 2025 tarihinde geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, konkordato sürecinin 3 ay boyunca devam etmesine ve bu süreçte Mürşit Uz’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verdi.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme kararına göre, alacaklılar ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesine gerek olmadığı yönündeki itirazlarını sunabilecek. Delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini talep edebilecek alacaklılar, haklarını belirtilen süre içinde kullanabilecek.

DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Konkordato davasının duruşma tarihi 26 Mart 2025 saat 10:20 olarak belirlendi. Mahkemede, konkordato talebine ilişkin nihai değerlendirmeler yapılacak.

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ KRİZDE

Türkiye’nin önemli kuruyemiş markalarından biri olan Onel Tarım’ın iflas süreci, ekonomik krizden etkilenen sektörlerdeki zorlukların boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Firma, uzun yıllar boyunca Aydın ve çevresinde kuruyemiş sektörünün liderlerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.