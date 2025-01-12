Aydın'ın Tarım Devi İflas Etti! Türkiye'nin Kuruyemiş Merkeziydi
Aydın merkezli Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Onel Tarım, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle iflas sürecine girdi. Şirket için mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.
MURAT BEYAZ
Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Onel Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi ile Nateks Organik Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Ocak 2025 tarihinde geçici mühlet kararı aldı.
Mahkeme, konkordato sürecinin 3 ay boyunca devam etmesine ve bu süreçte Mürşit Uz’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verdi.
ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI
Mahkeme kararına göre, alacaklılar ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesine gerek olmadığı yönündeki itirazlarını sunabilecek. Delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini talep edebilecek alacaklılar, haklarını belirtilen süre içinde kullanabilecek.
DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI
Konkordato davasının duruşma tarihi 26 Mart 2025 saat 10:20 olarak belirlendi. Mahkemede, konkordato talebine ilişkin nihai değerlendirmeler yapılacak.
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ KRİZDE
Türkiye’nin önemli kuruyemiş markalarından biri olan Onel Tarım’ın iflas süreci, ekonomik krizden etkilenen sektörlerdeki zorlukların boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Firma, uzun yıllar boyunca Aydın ve çevresinde kuruyemiş sektörünün liderlerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.