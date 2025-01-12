Köprü ve Otoyol Ücretlerine Dev Zam: İşte Cep Yakan Yeni Tarife...

2025 yılı için köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş yüzde 15 zamlanırken, 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de ise artış yüzde 42.3'ü buldu. Yeni tarifeye göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 24 TL'den 47 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 399 TL'den 795 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 80 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL'den 795 TL'ye, Ankara-Niğde Otoyolu da 295 TL'den 590 TL'ye yükseldi.

İşte yeni tarifenin detayları...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

Aks Aralığı 3,20 m’den Küçük İki Akslı Araçlar: 47,00 TL,

Aks Aralığı 3,20 m ve 3,20 m’den büyük her türlü iki akslı araçlar 60 TL,

3 akslı her türlü araçlar 134 TL,

4 ve 5 akslı her türlü araçlar 265 TL,

6 ve yukarı akslı araçlar 351,00 TL ve motosikletler 20,00 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Birinci sınıf araçlar için 795 TL, ikinci sınıf araçlar için bin 270 TL, üçüncü sınıf araçlar için bin 510 TL, dördüncü sınıf araçlar için 2 bin 5 TL, beşinci sınıf araçlar için 2 bin 530 TL, altıncı sınıf araçlar için 555 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Birinci sınıf araçlar için 80, ikinci sınıf araçlar için 110, üçüncü sınıf araçlar için 200, dördüncü sınıf araçlar için 510, beşinci sınıf araçlar için 630 altıncı sınıf araçlar için 55 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Birinci sınıf araçlar için 790, ikinci sınıf araçlar için 990, üçüncü sınıf araçlar için bin 780, dördüncü sınıf araçlar için bin 975, beşinci sınıf araçlar için 3 bin 755 altıncı sınıf araçlar için 200 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi