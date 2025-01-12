Ticaret Bakanlığı Açıkladı: İnternet Alışverişlerinde 'İade Hakkı' Kaldırıldı mı?
Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde cep telefonu ve akıllı saat gibi ürünlerde 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iddialar yalanlanırken, söz konusu değişikliğin 2026 yılına ertelendiği ifade edildi.
İnternet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik iddiaların ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
2026 YILINA ERTELENDİ
Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: