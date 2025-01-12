CHP'li Gürer'den 'Gübre' Tepkisi: Fahiş Fiyat Yapanlar Yanınızda

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer artan gübre fiyatlarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyat uygulayan işyerlerine "boykot" çağrısı yaptığını hatırlatan Gürer, “Vatandaşa ‘fahiş fiyatı boykot et’ yerine, parti üyeniz ürün satıcılarına ‘fiyatlarınızı düşürün’ çağrısı yapın” ifadelerini kullandı.

CHP’li Ömer Fethi Gürer şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanının faiz fiyata boykot çağrısı kulağa hoş geliyor. Gübrede fahiş fiyatı kimler yapıyor? Gübrede üç tane etkili isim var. Birincisi, Eti Gübre. Cengiz Holding DAP gübre üretiyor, Mehmet Cengiz. İkincisi, Yıldız Holding, Fehmi Yıldız. Sayın Cumhurbaşkanı, araç içinde kapalı kaldığında hastaneye ilk koşan kişidir. Üçüncüsü, Gübretaş Tarım Kredi Kooperatifi. Sayın Cumhurbaşkanı, faiz fiyatı boykot edin demeyin. En yakınınızda, Türkiye'de gübre işini yapan üç şirketin yöneticilerini çağırın. 'Bu nedir?' diye bir hesap sorun.”

'ÜRETEN DE TÜKETEN DE ZORDA'

Gürer, “Üretenin girdi maliyetleri arttığı için zor durumda olduğu, 2024 yılında ise büyük sıkıntı yaşadığı bir dönemden oldu. Gıda fiyatları zirve yaptı. İthalat arttı. Vatandaş boğazından kıstı. Yoksulluk derinleşti. Fahiş fiyatı Cumhurbaşkanı da gördü. Ancak çağrıyı yanlış yere yaptı. Vatandaş çoğu ürünü cebinde para olmadığı için alamıyor. Doğal boykot yapıyor. Esas olan haksız kazanç sağlayanı hizaya getirmek olmalı" dedi.

'GÜBRE FİYATLARI UÇUYOR'

Gürer, gübre fiyatlarındaki artışların hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığını belirterek şunları söyledi:

“Gübre, üretimde verim demektir. Yetersiz gübre kullanımı, üretimin düşmesine yol açar. Ancak gübre fiyatlarındaki artışlar, üreticiyi destekleri aşan boyutlara taşımıştır. 2024 yılında çiftçilere verilen toplam gübre desteği, Cumhurbaşkanlığı bütçe gerekçesinde 4 milyar 965 milyon TL olarak açıklanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 750 bin olduğunu belirtmiştir. Bu durumda çiftçi başına düşen destek yalnızca 1.805 TL’dir. Ancak taban gübrenin fiyatı bir yıl içinde 5.800 TL’ye ulaşmıştır. Bu da verilen desteğin yetersiz kaldığını gösteriyor."