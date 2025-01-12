CHP'li Gürer Çiftçinin İsyanını Duyurdu! 'Patatesler Depoda Kaldı, Çözüm Şart'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin büyük darbe vurduğu çiftçinin sıkıntılarını dile getirmeye devam ediyor. Niğde'nin Çiftlik ilçesi ile Bozköy, Azatlı ve Yeşilgölcük kasabalarını ziyaret eden Gürer, üreticilerin depolarında çürümeye yüz tutmuş tonlarca patates olduğunu ifade etti.

Niğde’nin patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ve bölgede yaşamın temelini oluşturduğunu belirten CHP'li Gürer, gelir gider hesabının da patatese göre belirlendiğini söyledi. Gürer, eğer kısa sürede patates satılmazsa depoda çöp olacak ürünler için "Sayın Bakan ne olacak bu patatesin hali?" diye isyan etti.

'PATATES DEPOLARDA KALDI'

Ömer Fethi Gürer, bu yıl Niğde bölgesinde 1 milyon ton patates üretildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Patateste üreticisi için tehlike çanları çalmaya başladı. 2024 yılında Niğde bölgesinde 1 milyon ton patates yetişti. Bu patateslerin önemli bölümü tarlada satılırdı. Bu yıl tüccar gelmedi. 6 lira civarında maliyeti olan patatesi tüccar gelmeyince çiftçi de depolamak zorunda kaldı. Havalar iyi gidiyor. Havalar iyi gidince patatesin 1-2 aylık ömrü kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi veya Tarım Kredi Kooperatifi alıma girmezse bir süre sonra bu patatesler çöp olacak. Çiftçilerimiz diyor ki, ‘Üretim maliyeti 6 lira, makul kâr versin devlet gelsin şu patatesi alsın, bizi kurtarsın.’ Çünkü patateste artık yavaş yavaş mevsimin de etkisiyle değişim başlamak üzere."

ÜRETİCİ İSYAN ETTİ

Patates üreticisi Hanifi Ceyhan ise borç yükünün altından kalkamadığını dile getirerek, “Bu patatesin maliyeti bana 7-8 lira. Diğerlerinin biraz daha düşük olabilir ama ben tonaj da alamadım. Ondan dolayı 7-8 liradan fazla maliyeti var bana. Bankaya da borcum var, 2 milyon borcum varken tekrar çektim, onu kapattım. Buradan patates satıp da 1 liraya bir kilo ürün satıp borcumu ödeyemedim. Sadece bir bankadan çektim, diğer bankaya yatırdım. Borcum benim 2 liraysa 4 liraya çıktı” dedi.

'ÇİFTÇİNİN ZARARINI KARŞILASINLAR'

CHP Milletvekili Gürer, büyük şehirlerde patatesin kilosunun 20-25 lirayı bulduğunu hatırlatarak, “Burada üreticimiz diyor ki, ‘Ben kârdan vazgeçtim, yarı fiyatına patatesi vereceğim.’ Yetkililer duysun, Sayın Bakan duysun. Çiftçimizin içinde bulunduğu durum bu. Çiftçimiz diyor ki, 'Ben zarar ettim. En azından zararımın yarısını olsun çıkarayım, gelsin alsınlar. Benim zararımı yarısını karşılasınlar. Yoksa ekim de yapamayacağım'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi