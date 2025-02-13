Bir Zamanların Yıldız Oyuncusu, Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşini Kaybetti

Bir zamanların yıldız oyuncusu Meltem Miraloğlu magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Ünlü oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı eşini kaybetti.

Son Güncelleme:
Bir Zamanların Yıldız Oyuncusu, Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşini Kaybetti

Türkiye'de Mahsun Kırmızıgül'ün "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren ve tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de tartışmalı bir evliliğe imza atmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile 2019 yılında evlenen Miraloğlu ekim ayında yaptığı açıklamada rehin tutulduğunu, kimlik bilgilerinin çalındığını belirtmişti.

Bir Zamanların Yıldız Oyuncusu, Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşini Kaybetti - Resim : 1

TEMİZLİĞE GİDİYOR

Meltem Miraloğlu'nun en son ABD'de evlere temizliğe gittiği ortaya çıkmıştı. Miraloğlu'nun temizlik işlerinin yanı sıra para kazanmak için Türk yemekleri de yaptığı belirtilmişti.

Otobüs parası bile bulamayan bir zamanların yıldız oyuncusu ulaşımını ise otostop çekerek sağlıyordu.

Bir Zamanların Yıldız Oyuncusu, Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşini Kaybetti - Resim : 2

EŞİ ÖLDÜ

Meltem Miroğlu kendisinden 48 yaş büyük eşiyle bir kez daha gündem oldu. Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı kocası Patric Grady’nin vefat ettiği ortaya çıktı.

Otobüs Parası Bile Yok: Bir Dönemin Yıldız Oyuncusu Artık Evlere Temizliğe GidiyorOtobüs Parası Bile Yok: Bir Dönemin Yıldız Oyuncusu Artık Evlere Temizliğe GidiyorMagazin

Meltem Cumbul'un Acı GünüMeltem Cumbul'un Acı GünüMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Oyuncu ABD Mahsun Kırmızıgül
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
'Yakışıklı Güvenlik'e Dev Ceza! Öyle Bir Şey Yaptı ki... 'Yakışıklı Güvenlik'e Dev Ceza
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Eski Menajeri Adliyeye Koştu: İbrahim Tatlıses Hakkında Şoke Eden İddialar İbrahim Tatlıses Hakkında Şoke Eden İddialar
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti!
Eski Menajeri Adliyeye Koştu: İbrahim Tatlıses Hakkında Şoke Eden İddialar İbrahim Tatlıses Hakkında Şoke Eden İddialar