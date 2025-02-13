Bir Zamanların Yıldız Oyuncusu, Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşini Kaybetti

Türkiye'de Mahsun Kırmızıgül'ün "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren ve tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de tartışmalı bir evliliğe imza atmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile 2019 yılında evlenen Miraloğlu ekim ayında yaptığı açıklamada rehin tutulduğunu, kimlik bilgilerinin çalındığını belirtmişti.

TEMİZLİĞE GİDİYOR

Meltem Miraloğlu'nun en son ABD'de evlere temizliğe gittiği ortaya çıkmıştı. Miraloğlu'nun temizlik işlerinin yanı sıra para kazanmak için Türk yemekleri de yaptığı belirtilmişti.

Otobüs parası bile bulamayan bir zamanların yıldız oyuncusu ulaşımını ise otostop çekerek sağlıyordu.

EŞİ ÖLDÜ

Meltem Miroğlu kendisinden 48 yaş büyük eşiyle bir kez daha gündem oldu. Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı kocası Patric Grady’nin vefat ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi