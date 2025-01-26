Otobüs Parası Bile Yok: Bir Dönemin Yıldız Oyuncusu Artık Evlere Temizliğe Gidiyor
ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Kendisinden yaşça büyük bir erkekle evlenen Meltem Miraloğlu ABD'de zorla tutulduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncunun maddi sıkıntılar nedeniyle evlere temizliğe gittiği ve ulaşımını otostop çekerek sağladığı iddia edildi.
Oyuncu Meltem Miraloğlu ABD'de yaşadığı hayatla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'de Mahsun Kırmızıgül'ün "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren ve tanınan oyuncu Meltem Miroğlu, ABD'de tartışmalı bir evliliğe imza atmıştı.
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile 2019 yılında evlenen Miraloğlu ekim ayında yaptığı açıklamada rehin tutulduğunu, kimlik bilgilerinin çalındığını belirtmişti. ABD vatandaşlığı alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini ifade eden genç oyuncu yetkililerden yardım istemişti.
Magazin yazarı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun maddi sıkıntılar nedeniyle ABD'de evlere temizliğe gittiğini açıkladı. Akay'ın haberine göre ABD’de kaçak olarak yaşayan Miraloğlu, temizlik işlerinin yanı sıra para kazanmak için Türk yemekleri de yapıyor.
Meltem Miraloğlu'nun bir arabaya binerken çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Akay, "Parasızlıktan dolayı otostop çekerek seyahat ediyormuş" ifadelerini de kullandı.