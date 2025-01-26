Otobüs Parası Bile Yok: Bir Dönemin Yıldız Oyuncusu Artık Evlere Temizliğe Gidiyor

Magazin yazarı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun maddi sıkıntılar nedeniyle ABD'de evlere temizliğe gittiğini açıkladı. Akay'ın haberine göre ABD’de kaçak olarak yaşayan Miraloğlu, temizlik işlerinin yanı sıra para kazanmak için Türk yemekleri de yapıyor.