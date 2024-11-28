Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan 7 Yıl Sonra Aynı Poz
En son 2017'de Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelmişlerdi. Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra aynı fotoğrafın benzerini çekti.
Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra bir araya geldi.
Ünlü oyuncular bir davette buluşup fotoğraf çektirdi. Sinem Kobal, yakın arkadaşlarıyla verdiği poza, çocuklarını da kastederek "Ve artı 5" notunu düştü.
Son olarak 2017 Fahriye Evcen'in kına gecesinde bir araya gelen üç ünlü oyuncu, çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncuların fotoğraflarına kısa sürede yorum yağdı. 2017'deki fotoğrafla en son fotoğrafları karşılaştırıldı.