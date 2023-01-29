Müstehcenlik davasından beraat eden Merve Taşkın'dan üstsüz poz
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılandığı davadan geçtiğimiz hafta beraat etti. Merve Taşkın dava sonrası üstsüz pozlarını paylaştı.
Sosyal medyada bakirelik itirafıyla tanınan Merve Taşkın, Instagram hesabı üzerinden ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılandı.
Taşkın "İnsanların kimseye zarar vermeden kendi hayatlarını yaşadığı ve bundan dolayı müstehcenlik suçundan mahkemelere çıkmadığı bir dünyada yaşarız umarım. Bana şans dileyin" demişti. Fenomen ikinci duruşmada beraat etti.
Mahkeme kombiniyle de çok konuşulan Taşkın, beraat kararını bu fotoğrafla duyurmuştu.
Suçlamalardan beraat eden fenomen sosyal medyadaki pozlarını paylaşmaya devam ediyor.