Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu

Show TV’nin entrikası bol dizisi Kızılcık Şerbeti’nin popüler karakteri Nilay’ı canlandıran ünlü oyuncu Feyza Civelek, sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Civelek, başına geleni, “Nazara geldim” diyerek duyurdu. Bakın Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ına ne oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu

Yeni sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde yangın sahnesinde yürekleri ağza getiren, herkes öldü diye düşünürken yeniden ayağa kalkıp diziye dönen Nilay, konuşulmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu - Resim : 1

NİLAY’IN SAKARLIĞI FEYZA’YA BULAŞTI

Dizide başına gelenler belaların ardı arkası kesilmediği Nilay’ı canlandıran ünlü oyuncu Feyza Civelek, gerçek hayatta da bir türlü aksaklıklardan kurtulamadı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu - Resim : 2

Birbirinden ilginç açıklamalarıyla magazin dünyasının gündeminden inmeyen oyuncu, bu kez de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu - Resim : 3

KOLUNU KIRDI

Alçıya alınmış kolunun fotoğrafını paylaşan Civelek, hayranlarını üzdü. Civelek, korkutan fotoğrafa “Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik” notunu düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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