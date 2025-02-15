Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu, 'Nazara Geldim' Dedi Başına Gelen Herkesi Korkuttu

Yeni sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde yangın sahnesinde yürekleri ağza getiren, herkes öldü diye düşünürken yeniden ayağa kalkıp diziye dönen Nilay, konuşulmaya devam ediyor.

NİLAY’IN SAKARLIĞI FEYZA’YA BULAŞTI

Dizide başına gelenler belaların ardı arkası kesilmediği Nilay’ı canlandıran ünlü oyuncu Feyza Civelek, gerçek hayatta da bir türlü aksaklıklardan kurtulamadı.

Birbirinden ilginç açıklamalarıyla magazin dünyasının gündeminden inmeyen oyuncu, bu kez de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.

KOLUNU KIRDI

Alçıya alınmış kolunun fotoğrafını paylaşan Civelek, hayranlarını üzdü. Civelek, korkutan fotoğrafa “Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik” notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi