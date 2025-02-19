CHP'den Bakan Yumaklı'ya: Atıl Durumdaki Tarım Aletleri Ekonomiye Kazandırılmalı

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği soru önergesinde tarım sektöründeki maliyet artışlarını ve çiftçilerin yaşadığı zorlukları gündeme getirdi.

Durmaz, gübre, ilaç, sulama ve işçilik gibi temel girdilerin maliyetlerinin yükseldiğini, çiftçilerin ise ürünlerinden zarar ettiğini belirtti. İktidarın bu soruna çözüm üretmek yerine ithalata yöneldiğini, bunun da üreticiyi mağdur ederken tüketici fiyatlarını düşürmediğini vurguladı.

Ayrıca, köylerde atıl durumda kalan tarım aletlerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade eden Durmaz, devlet desteğiyle bu ekipmanların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Kontrolsüz tarım ilacı kullanımına da dikkat çeken Durmaz, ihracatta pestisit kalıntısı nedeniyle geri gönderilen ürünlerin denetim mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koyduğunu belirterek, bu konuda önlem alınmasını talep etti.

Kadim Durmaz’ın cevaplaması istemiyle Tarım ve Orman Bakanı'na yönelttiği sorular şöyle:

"1- Atıl durumda olan tarım aletleri ile ilgili bir çalışmanız var mı? Var ise ne aşamamadır? Yok ise bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

2- Avrupa’nın yasaklamış olduğu tarım ilaçlarıyla ilgili ülkemizde de bir yasak söz konusu mudur? Yasak ise bununla ilgili bir tebliğ-yönetmelik yayınlanmış mıdır?

3- Zor şartlarda üretim yapmaya çalışan, son yıllarda ürettiği her üründen zarar eden sebze ve meyve üreticilerine özel bir teşvikle destek ve ilave mazot desteği vermeyi düşünüyor musunuz?

4- 2024 yılı tarım ve hayvancılık destekleri, 2025 yılı içinde hangi tarihlerde ödenmesi planlanmaktadır?"