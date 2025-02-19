Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığında düzenlenecek zirvede Bakan Fidan, “Küresel Jeopolitik Durum” ve “2025 G-20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Sonuçlar ve G-20’nin Genel Görünümü” başlıklı oturumlarda konuşma yapacak.

Bakan Fidan’ın toplantı kapsamında Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası krizler hakkında Türkiye’nin yaklaşımını aktaracağı belirtiliyor. Ayrıca, küresel sistemin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında G-20’nin giderek daha kritik bir platform haline geldiğine vurgu yapması bekleniyor.

BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNACAK

Fidan, zirve çerçevesinde düzenlenecek olan MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da iştirak edecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G-20 dönem başkanlığını Brezilya’dan devraldı. Son yıllarda dönüşümlü olarak yükselen ekonomilerin üstlendiği G-20 başkanlığı, 2022’de Endonezya, 2023’te Hindistan ve 2024’te Brezilya tarafından yürütüldü.

Güney Afrika, 2025 yılı için başkanlık temasını “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” olarak belirledi. Öncelikleri arasında afetlere karşı dayanıklılığı artırmak, düşük gelirli ülkelerin borç sürdürülebilirliğini desteklemek, adil enerji dönüşümüne finansman sağlamak ve kapsayıcı büyüme ile sürdürülebilir kalkınma için stratejik minerallerin kullanımını teşvik etmek bulunuyor.

Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu gayriresmi danışma ve iş birliği platformu MIKTA, 2013’te kuruldu. Türkiye, bu platformun başkanlığını 2017 ve 2022 yıllarında üstlenmişti.

MIKTA 27. DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI 20 ŞUBAT’TA

2025 yılı için MIKTA dönem başkanlığının Kore Cumhuriyeti’ne devredilmesi planlanıyor. Bu devir teslimin, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde 20 Şubat’ta gerçekleşecek MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA