Aydın’da Sobadan Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

Yangın, Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bulunan iki katlı binanın üst katında, O.D.Ö.'ye ait dairede meydana geldi. Sobanın bir anda alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri harekete geçerek bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine ulaşıp alevlere müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA