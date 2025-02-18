Samsun'da İglu Ev İnşa Ettiler

Samsun'un Ladik ilçesi Akdağ mevkisinde bir grup doğa tutkunu, geleneksel Eskimo barınaklarından ilham alarak tamamen kardan oluşan bir iglu inşa etti.

DOĞA TUTKUNLARINDAN EŞSİZ DENEYİM

Murat Somuncu, Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Mustafa Çelebi, Hüseyin Malkoç, Volkan Karaman, Turgay Baş ve Mesut Yayla’dan oluşan ekip, kar kalıplarını dikkatle yerleştirerek dayanıklı bir yapı oluşturdu. Çalışmanın zorlu ancak eğlenceli olduğunu belirten grup, iglunun çevrede büyük ilgi gördüğünü söyledi.

KIŞ TURİZMİNE KATKI SUNMAK İSTİYORLAR

Ladik Akdağ’da sık sık kamp yapan ekip, doğayla iç içe aktiviteler düzenleyerek bölgenin kış turizmine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA