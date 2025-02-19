Kars’ta Düzensiz Göçmenlere Operasyon

Kars’ta emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde 3’ü kadın 5 düzensiz göçmen yakalandı. Üstlerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan 5 kişi, Van Geri Gönderme merkezine sevk edildi.

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Kars’ta Düzensiz Göçmenlere Operasyon

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sürüyor.

Yapılan denetimlerde üstlerinden her hangi bir kimlik belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 2 erkek 3 kadın toplam 5 düzensiz göçmen gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Van Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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