Arık Apartmanı Yapsatçısı Oy Birliği ile Tahliye Edildi: 1475 Yılla Yargılanıyordu

Hatay'ın Hassa ilçesi Yeni Mahallesi'nde yan yana yer alan Arık Apartmanı ve Parlak Apartmanı da 6 Şubat 2023’te yaşan depremlerde yıkıldı. İki binanın yıkılması sonucu 59 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Arık Apartmanı yapsatçısı Celal Arık, 14 Şubat 2023 tarihinde tutuklandı.

1475 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Arık Apartmanı'nın yapsatçısı Celal Arık ve şantiye şefi Medet Turan hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan 1475 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

MAHKEME OY BİRLİĞİYLE TAHLİYE ETTİ

Davanın yedinci duruşması 8 Ocak’ta Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı, sanık Arık'ın tutukluluk halinin devamını isterken, Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanık yapsatçı Celal Arık'ın tutuklu kaldığı süre ve suç vasfının değişmesi ihtimalini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Arık hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

7 Haziran 2023'te tutuklanan Arık Apartmanı'nın şantiye şefi Medet Turan ise 21 Temmuz 2023'te tahliye edildi. Parlak Apartmanı'nın yapsatçısı Mustafa Parlak 4 ay, Arık Apartmanı'nın zemin katında bulunan iş yeri ve üzerindeki çekme katın sahibi olan Zekeriya Çinçin de yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti. Müşteki avukatlarından Ahmet Solak ve Tuğba Kahiye, karar sonrası yaptıkları değerlendirmede, “Bu şahıslar beraat almış gibi halkın arasında dolaşmaktadırlar. Hayatını kaybeden onlarca kişinin yakınları suçluların cezalandırılmasını talep ederken mahkeme heyeti, verdiği bu kararlarla toplumdaki adalet duygusuna büyük zarar vermekte ve vefat eden kişilerin yakınlarının acılarını kat be kat artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YANIT VERMİYOR

Bilirkişi raporlarında bazı kamu görevlilerinin de kusurlu olduğu yansımış ve mahkeme İçişleri Bakanlığında soruşturma izni istemişti. Bu gelişmeye rağmen İçişleri Bakanlığı iki yıldır mahkemenin yazısına herhangi bir cevap vermedi.

Kaynak: ANKA