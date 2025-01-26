Depremde 80 Kişiye Mezar Olmuştu! Kayıplara Karışan AKP’li Yapsatçı İçin Flaş Karar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde 80 kişinin hayatını kaybettiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nin yıkılmasıyla ilgili davanın ikinci duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, firari sanık eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi yapsatçı Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

DEPREMİN ARDINDAN DAVA AÇILDI

15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nin B bloğunun tamamı ve D bloğunun yarısı, 6 Şubat depremleri sırasında yıkılmış, enkaz altında kalan 80 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, yapsatçı Şükrü İşitmen ve diğer 14 sanık hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açtı.

SANIKLARIN ÇOĞU MAHKEMEYE KATILMADI

21 Ocak’ta görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık Halil Yıldırım, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları katıldı. Ancak 12 tutuksuz sanık ile firari durumda olan Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen duruşmaya gelmedi. Daha önce yapsatçı Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve tutuklanmasına hükmedilmişti. Ancak İşitmen’in kayıplara karışması nedeniyle duruşmada yeni bir gelişme yaşanmadı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü İşitmen için kırmızı bülten çıkarılması talebini reddetti. Karar, duruşmayı takip eden depremzedelerin yakınlarının tepkisine neden oldu. Dava, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nde yaşamını yitirenlerin yakınları, yargılama sürecinin hızlandırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

‘BİR KUSURUM YOKTUR’

Tutuksuz sanık Yıldırım, "Ben bahse konu kooperatifin yönetiminde ya da kooperatif kapsamında suça konu yapıların inşaatında hiç bir şekilde görev almadım. Kooperatifin yönetiminde olduğum yönündeki iddiayı kabul etmiyorum. Yapılan inşaatların yanına dahi gitmedim. Binaların yıkılmasında bir kusurum yoktur. Ben evi satın aldığımda kooperatifin yöneticisini ve inşaatların denetimini yapan yetkili kişiyi bilmiyordum" sözleriyle beraatini istedi.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTUR’

Firari sanık Şükrü İşitmen'in avukatları, müvekkili hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep ederek, "Önceki savunmalarımız doğrultusunda, itirazlarımız doğrultusunda yeni rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi ölçüsüzdür. Zira müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Dosyada aleyhine yeni bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle hakkında çıkartılan tutuklanmaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Mehmet Nuri Tuğsuz'un avukatı da önceki beyanlarını tekrarlayarak, "Bilirkişi raporuna itiraz etmekle birlikte yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Müvekkilimiz 1 yıl tutuklu kalmıştır. Adli kontrol hükümleri ile sıkıntı yaşamaktadır. Hastanede yatmıştır. İmza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

FİRARİ İŞİTMEN İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Müşteki avukatı Muhammed Cihan Güvenç ise sanık yapsatçı Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkartılmasını, adli kontrol hükümleri ile tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatı Suat Özçelik de sanıkların "olası kast" suçunu işlediklerini belitti ve tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, "Eksik hususların giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi.

DURUŞMA 17 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık müdafinin tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına ilişkin kararının kaldırılmasına ilişkin itirazının reddi ile sanık Şükrü İşitmen yönünden çıkartılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin akıbetinin sorulmasına, sanık Ahmet İşitmen adına çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca sanıkların tutuklu yargılanmasına ve sanık İşitmen hakkında kırmızı bülten ile yakalama emri çıkartılmasına ilişkin bir kısım katılanlar vekillerinin taleplerinin bu aşamada reddine karar vererek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Kaynak: ANKA