Jandarmadan Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı. Evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler, tohumlar ve üretim ekipmanları ele geçirildi.

Jandarmadan Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalanarak tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz takibi sonucu, uyuşturucu üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şüpheli A.T.'nin evine operasyon düzenlendi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın müşterek çalışmasında, şüphelinin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve üretim ekipmanları ele geçirildi.

Jandarmadan Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 1

Operasyon kapsamında:

-30 gram kubar esrar,
-15 gram kenevir tohumu,
-8 kök hint keneviri,
-1 adet hassas terazi,
-1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen deliller, şüphelinin hem uyuşturucu madde üretimi yaptığına hem de ticaretini planladığına işaret etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Kaynak: İHA

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