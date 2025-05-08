Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 3 kişi de tutuklandı.

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda 21,17 gram metamfetamin ile 1,67 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden A.Y., M.E. ve İ.B.D. tutuklandı.

Kaynak: İHA

Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek
Yaz Mevsimiyle Birlikte Kene Tehlikesi Yeniden Gündeme Geldi: Nelere Dikkat Edilmeli? Yaz Mevsimiyle Birlikte Kene Tehlikesi Yeniden Gündeme Geldi: Nelere Dikkat Edilmeli?
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak