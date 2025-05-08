Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 3 kişi de tutuklandı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonda 21,17 gram metamfetamin ile 1,67 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 4 kişiden A.Y., M.E. ve İ.B.D. tutuklandı.
Kaynak: İHA