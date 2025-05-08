Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu
Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli kişi tutuklanırken, 145 gram metamfetamin ele geçirildi.
Aydın Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 6 kişiye yönelik 6 ay süren çalışma yapıldı. Operasyonda Didim ve Söke ilçelerinde şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 2 işyeri ve 2 araçta arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 145 gram metamfetamin, 6 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 500 TL suçtan elde edildiği tespit edilen nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerden B.E.B.(35), B.B. (32), M.C.(35) tutuklanırken, M.K., Ö.D. ve A.A. isimli şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA