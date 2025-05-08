Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA