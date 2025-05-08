Uyuşturucu Ticareti Suçundan Yargılanan Sanığa Ceza Yağdı

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezası verildi

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Yargılanan Sanığa Ceza Yağdı

Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan yabancı uyruklu M.K.H.A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

M.K.H.A. savunmasında; uyuşturucu ticareti yapmadığı, kendisinin kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda sanık M.K.H.A.’ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezası verdi..

Kararını açıklamasının ardından sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA

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