Uyuşturucu Ticareti Suçundan Yargılanan Sanığa Ceza Yağdı

Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan yabancı uyruklu M.K.H.A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

M.K.H.A. savunmasında; uyuşturucu ticareti yapmadığı, kendisinin kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda sanık M.K.H.A.’ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezası verdi..

Kararını açıklamasının ardından sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA