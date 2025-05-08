Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 1 Kişi Gözaltında

Mersin'de elindeki tarihi eserleri satmak isteyen şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 1 Kişi Gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, Yenişehir ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şahsı belirledi.

Yapılan takip ve araştırmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahsın aracında arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikkeye el koydu. El konulan eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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