Ünlü Profesörden Ege İçin Korkutan Uyarı: '8-9 Büyüklüğünde Deprem Tehlikesi Var Ama...'

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında bir süredir yer hareketliliği yaşanıyor. Peş peşe yaşanan şiddetli depremler bölge halkını korkuttu. Önceki gece Muğla'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından dün öğleden sonra Ege Denizi'nde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Datça açıklarında 5 büyüklüğünde kaydedilen depremin derinliği 5.39 kilometre oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 6.9 kilometre olarak duyurdu.

EGE'DE BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ

Artan yer hareketliliği üzerine gözler yeniden uzmanlara çevrildi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Ege sahilleri için 8 ila 9 büyüklüğünde depremlerin teorik olarak mümkün olduğunu, ancak bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bektaş, Helen dalma-batma kuşağının bu büyüklükteki depremleri üretebileceğini ifade ederek, “Girit-Rodos çevresinde yaşanmış en son mega depremlerin tekrarlanma süresi yaklaşık 1000 yıl olduğuna göre 8-9 büyüklüğünde depremin günümüzde oluşması çok düşük bir olasılıktır.” dedi.

'ÇOK DÜŞÜK BİR OLASILIK'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ege sahillerinin 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesi var mı? Teorik olarak evet. Ancak henüz değil. Neden? Bu büyüklükteki deprem enerjisini ancak Girit-Rodos güneyindeki levha sınırı fayı ( Helen dalma-batma kuşağı ) oluşturabilir. 365 ve 1303 yıllarında Girit-Rodos çevresinde yaşanmış en son mega depremlerin tekrarlanma süresi yaklaşık 1000 yıl olduğuna göre 8-9 büyüklüğünde depremin günümüzde oluşması çok düşük bir olasılıktır. Ara sakinlik olan dönemi olan günümüzde ancak 1956 Amorgos 7,8 ve 2021 Grit 6,4 gibi orta- büyük depremler yaşanabilir."