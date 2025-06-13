İstanbul'da 2,5 Milyondan Fazla Sentetik Ecza Bulundu

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda toplamda 2 milyon 535 bin 680 sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 2,5 Milyondan Fazla Sentetik Ecza Bulundu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ile mücadelede yürütülen çalışmalar çerçevesinde 10 Haziran'da Fatih ve 11 Haziran'da Arnavutköy'de düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan Arnavutköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 2 milyon 535 bin 680 adet sentetik ecza hap, 810 bin adet boş kapsül, 266 kilo sentetik ecza üretiminde kullanılan kimyasal madde, 7 adet üretimde kullanılan elektronik cihaz ve makine, 1 tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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