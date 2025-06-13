İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ali İlbak ve Yusuf İlbak Tahliye Edildi

İBB'ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ali İlbak ve Yusuf İlbak, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.

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İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ali İlbak ve Yusuf İlbak Tahliye Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Ali İlbak ve Yusuf İlbak'ın dün yapılan aylık tutukluluk incelemesinde savcılık, şüphelilerin tutukluluğunun devamını talep etti.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise Ali İlbak ve Yusuf İlbak'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararda, dosyada mevcut delil durumuna göre şüphelilerin üzerine kadar atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna dair tespitler yapılmışsa da dosyanın geldiği aşamada adli kontrol tedbirlerinin daha ölçülü olacağı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Öte yandan iş insanı Murat İlbak'ın da 2 Haziran'da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği öğrenildi. Murat İlbak'ın tahliye kararında ise üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savcılıkta verdiği ifade içeriği, sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve şüphelinin tutuklu kaldığı sürenin dikkate alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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