Polis Haftası Dolayısıyla Kaymakam Çomaklı’ya Ziyaret
Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Kaynarca İlçe Emniyet Amir Vekili Mustafa Karakaya ve beraberindeki heyet, Kaymakam Selin Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Kaymakam Çomaklı’ya Polis Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. Kaymakam Selin Çomaklı, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümünü kutladı ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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