Polis Haftası Dolayısıyla Kaymakam Çomaklı’ya Ziyaret

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Kaynarca İlçe Emniyet Amir Vekili Mustafa Karakaya ve beraberindeki heyet, Kaymakam Selin Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Polis Haftası Dolayısıyla Kaymakam Çomaklı’ya Ziyaret

Ziyarette, Kaymakam Çomaklı’ya Polis Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. Kaymakam Selin Çomaklı, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümünü kutladı ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Elazığ'da Son 2 Haftanın Bilançosu Elazığ'da Son 2 Haftanın Bilançosu
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme