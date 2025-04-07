Polis Haftası Dolayısıyla Kaymakam Çomaklı’ya Ziyaret

Ziyarette, Kaymakam Çomaklı’ya Polis Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. Kaymakam Selin Çomaklı, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümünü kutladı ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA