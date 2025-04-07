Elazığ'da Son 2 Haftanın Bilançosu

Elazığ’da son iki haftanın asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 342 olay meydana gelirken 380 şahıs yakalandı.

Elazığ'da Son 2 Haftanın Bilançosu

Elazığ Valiliği, 24 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son iki hafta içerisinde 342 olay meydana gelirken 380 şahıs yakalandı. 22 şahsın tutuklandığı, 22 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 142 bin 867 şahıs ve 52 bin 380 araç kontrol edildi.

Aranması olan 868 şahıs yakalanırken, 27 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 4 bin 923 araca cezai işlem uygulanırken, 381 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 14 adet tabanca, 5 adet tüfek, 7 adet kesici alet, 112 adet fişek, 2 adet şarjör, 190 paket sigara 4 adet sahte banknot dolar, 14 adet sikke ve 4 adet tarihi eser ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 kilogram 893 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 295 gram bonzai, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 52 adet uyuşturucu hap, 286 gram kannabinoid, 70 adet sentetik ecza ve 57 gram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kentte meydana gelen 48 trafik kazasında 114 kişi yaralanırken kaybolan 13 şahsın bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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