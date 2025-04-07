Donald Trump Depremi! ABD Borsası Çöküşle Açıldı
Donald Trump'ın ABD'nin 180'den fazla ülke ve bölgeden ithal ettiği ürünlere yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanmaya devam ederken; ABD borsası çöküşle işlem gününe başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldiğinden beri aldığı radikal kararlar gündemden düşmezken, geçtiğimiz hafta açıkladığı fahiş ek gümrük vergileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi.
ABD piyasaları düşüşle açıldı. Teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq yüzde 3,92, S&P 500 yüzde 3,5, Dow Jones ise yüzde 3,21 gerilemeyle seansa başladı. S&P 500 endeksi zirvesinden yüzde 20 düşerek 'ayı piyasası' bölgesine girdi.
ASYA, AVRUPA... HEPSİ ÇAKILDI
Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında sert satışlar görülmüştü. Aynı düşüş Avrupa borsalarında da kendisinin göstermişti. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları gerilemişti.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başlamıştı. Endeks, günün ilk yarısında da yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana gerilemişti.
Kaynak: Haber Merkezi