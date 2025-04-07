Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri mart ayının son haftasında 6 milyar 603 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Mart ile biten haftada 6 milyar 603 milyon dolar gerileyerek, 156 milyar 511 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolarlık azalışla 88 milyar 328 milyon dolardan 80 milyar 609 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 28 Mart haftasında 1 milyar 117 milyon dolar artarak 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: İHA

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