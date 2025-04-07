Alım Gücü 1.595 TL Eridi! Emeklinin Sofrasına Zam Düştü

Emeklilerin satın alım gücü hızla erimeye başladı. En düşük maaş neredeyse zam öncesi seviyeye gerilerken, elektrik ve doğal gazdan sonra ekmeğe de zam sinyali verildi. Emekliler için geçim derdi yerini yaşam mücadelesine bırakıyor.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Alım Gücü 1.595 TL Eridi! Emeklinin Sofrasına Zam Düştü

Türkiye’de emekliler her geçen gün daha da derinleşen bir yoksullukla mücadele etmeye çalışıyor. 2024 yılı Aralık ayında 14.469 TL olan en düşük emekli aylığının satın alma gücü, hızla eriyerek 2025 yılı itibarıyla 12.874 TL’ye düştü. Bu gerilemeyle birlikte, emeklinin elindeki maaşın gerçek değeri tam 1.595 TL azaldı. Gelinen noktada, en düşük emekli aylığı 12.500 TL düzeyinde, yani neredeyse zam yapılmamış hale geldi.

ELEKTRİK, DOĞAL GAZ DERKEN SIRA EKMEKTE

Son dönemlerde yaşanan ekonomik daralma ve yüksek enflasyon, temel gıda ürünler de yansımaya devam ediyor. Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlardan sonra on milyonlarca dar gelirli vatandaşın temel besin kaynağı olan ekmeğe zam kapıda gibi görünüyor. BOTAŞ, ekmek üreticilerine sattığı doğal gaza yüzde 21,59 oranında zam yaptı. Bu artışla birlikte, birim gaz fiyatı 8,55 TL'den 10,40 TL'ye yükseldi. Bu durum, kısa vadede ekmek fiyatlarına da doğrudan yansıyacak.

ARTAN ZAMLAR SOFRAYA YANSIYOR

Türkiye'de emekli hem maaşıyla geçinemiyor hem de temel gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yaşam maliyetleri yükselirken, gelirlerin aynı oranda artmaması toplumun en kırılgan kesimlerini daha da savunmasız hale getiriyor. Artan doğalgaz maliyetlerinin fırıncıya yansıması, doğrudan sofraya zam olarak dönüyor.

Alım gücündeki bu düşüşün devam etmesi halinde emeklilerin yalnızca geçimi değil, yaşam hakkı da risk altında olacak.

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