Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor! Net Tarih Verildi, Bir Anda Düşecek!

ABD'nin yüksek gümrük vergileri ve buna karşı bazı ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Ticaret gerilimiyle birlikte petrol fiyatları, pandemi döneminden bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaşırken, bu gelişmenin yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor! Net Tarih Verildi, Bir Anda Düşecek!

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, motorin fiyatlarına da indirimi beraberinde getirecek. Ekonomist İris Cibre'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 10 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 3 TL’lik bir düşüş öngörülüyor.

Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor! Net Tarih Verildi, Bir Anda Düşecek! - Resim : 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 28,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,71 TL
LPG: 27,59 TL
Ankara

Benzin: 47,29 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 28,09 TL

İzmir

Benzin: 47,65 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 28,04 TL

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ettiği takdirde, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında da benzer bir indirimin gündeme gelmesi olasılığı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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