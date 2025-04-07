Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor! Net Tarih Verildi, Bir Anda Düşecek!

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, motorin fiyatlarına da indirimi beraberinde getirecek. Ekonomist İris Cibre'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 10 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 3 TL’lik bir düşüş öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 28,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 47,29 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 28,09 TL

İzmir

Benzin: 47,65 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 28,04 TL

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ettiği takdirde, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında da benzer bir indirimin gündeme gelmesi olasılığı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi