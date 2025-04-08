Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı
Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti, parayla para kazanma dönemi başladı. En yüksek faiz oranı yüzde 49’a ulaşırken, 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Mart ortasında gerileyerek yüzde 47 seviyelerine kadar inen en yüksek faiz oranı, nisanın ikinci haftasında yüzde 49’a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte faiz oranları, uzun süredir izlenen yüzde 50 psikolojik sınırına yeniden yaklaştı. Peki, bankalar şu anda ne kadar faiz veriyor? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’lik mevduatların 32 günlük getirileri ne kadar oldu? İşte detaylar...
MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA VİTES YÜKSELDİ
Güncel faiz oranlarına göre, 32 günlük vadede bankaların sunduğu ortalama yüzde 49 faiz üzerinden getiriler şu şekilde hesaplanıyor:
100 bin TL için: Yaklaşık 4.000 – 4.200 TL
250 bin TL için: Yaklaşık 10.000 – 10.500 TL
500 bin TL için: Yaklaşık 20.000 – 21.000 TL
EN YÜKSEK FAİZ ORANINI HANGİ BANKA VERİYOR?
Fibabanka (Kiraz Hesap): %49,00
ON Dijital (ON Plus Hesap): %48,50
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %48,00
Anadolubank (Renkli Hesap): %48,00
Alternatif Bank (VOV Hesap): %48,00
100 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ
Mevduat Tutarı: 100 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %49,00
Net Getiri: 3 bin 652 TL
250 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %49,00
Net Getiri: 9 bin 129 TL
500 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ
Mevduat Tutarı: 500 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %49,00
Net Getiri: 18 bin 258 TL