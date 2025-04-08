Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı

Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti, parayla para kazanma dönemi başladı. En yüksek faiz oranı yüzde 49’a ulaşırken, 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Banka Mevduat faizi Mevduat Hesabı
Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim: 1

Nisan ayıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Mart ortasında gerileyerek yüzde 47 seviyelerine kadar inen en yüksek faiz oranı, nisanın ikinci haftasında yüzde 49’a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte faiz oranları, uzun süredir izlenen yüzde 50 psikolojik sınırına yeniden yaklaştı. Peki, bankalar şu anda ne kadar faiz veriyor? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’lik mevduatların 32 günlük getirileri ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim: 2

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA VİTES YÜKSELDİ

Güncel faiz oranlarına göre, 32 günlük vadede bankaların sunduğu ortalama yüzde 49 faiz üzerinden getiriler şu şekilde hesaplanıyor:

100 bin TL için: Yaklaşık 4.000 – 4.200 TL

250 bin TL için: Yaklaşık 10.000 – 10.500 TL

500 bin TL için: Yaklaşık 20.000 – 21.000 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim: 3

EN YÜKSEK FAİZ ORANINI HANGİ BANKA VERİYOR?

Fibabanka (Kiraz Hesap): %49,00

ON Dijital (ON Plus Hesap): %48,50

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %48,00

Anadolubank (Renkli Hesap): %48,00

Alternatif Bank (VOV Hesap): %48,00

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Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim: 4

100 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 100 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %49,00

Net Getiri: 3 bin 652 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim: 5

250 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %49,00

Net Getiri: 9 bin 129 TL

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Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim: 6

500 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 500 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %49,00

Net Getiri: 18 bin 258 TL

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