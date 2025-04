Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı

EN YÜKSEK FAİZ ORANINI HANGİ BANKA VERİYOR?

Fibabanka (Kiraz Hesap): %49,00

ON Dijital (ON Plus Hesap): %48,50

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %48,00

Anadolubank (Renkli Hesap): %48,00

Alternatif Bank (VOV Hesap): %48,00