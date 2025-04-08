Bankaların Mevduat Faizi Uçtu: 500 Bin TL'nin Getirisi Değişti! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı

Nisan ayıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Mart ortasında gerileyerek yüzde 47 seviyelerine kadar inen en yüksek faiz oranı, nisanın ikinci haftasında yüzde 49’a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte faiz oranları, uzun süredir izlenen yüzde 50 psikolojik sınırına yeniden yaklaştı. Peki, bankalar şu anda ne kadar faiz veriyor? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’lik mevduatların 32 günlük getirileri ne kadar oldu? İşte detaylar...