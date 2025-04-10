Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti

Motorinin ardından benzine de indirim geldi. İşte 10 Nisan Perşembe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti

Brent petrolün varil fiyatının 74 dolardan 60 dolara geriledi. Bu gerileme tabelalara da yansıdı.

Motorin fiyatlarına dün 2 lira 64 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece yarısı ise benzin fiyatlarına 2,18 TL indirim yansıdı.

Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti - Resim : 1

10 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.65 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL/LT

LPG litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.50 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL/LT

LPG litre fiyatı: 26.79 TL/LT

Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti - Resim : 2

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.22 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL/LT

LPG litre fiyatı: 27.29 TL/LT

Tablo Değişti, Otogaza İndirim GeldiTablo Değişti, Otogaza İndirim GeldiEkonomi

Petrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim GeliyorPetrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim GeliyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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