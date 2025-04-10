Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti
Motorinin ardından benzine de indirim geldi. İşte 10 Nisan Perşembe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrolün varil fiyatının 74 dolardan 60 dolara geriledi. Bu gerileme tabelalara da yansıdı.
Motorin fiyatlarına dün 2 lira 64 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece yarısı ise benzin fiyatlarına 2,18 TL indirim yansıdı.
10 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.65 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL/LT
LPG litre fiyatı: 27.39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.50 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL/LT
LPG litre fiyatı: 26.79 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.22 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL/LT
LPG litre fiyatı: 27.29 TL/LT
Kaynak: Haber Merkezi