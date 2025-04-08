Tablo Değişti, Otogaza İndirim Geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu kapsamda bugünden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 82 kuruşluk indirim geldi.

Sektör yetkilileri, ayrıca, mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini belirtti. Benzinde ise 2,5 lira indirimin yansıması bekleniyor.





Kaynak: Haber Merkezi