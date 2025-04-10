Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 886’ya ulaştığını açıkladı.

Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne aralıksız sürdürdüğü saldırılar, bölgede ağır bir insanlık dramına yol açtı. Saldırıların şiddeti dinmek bilmiyor; her geçen gün can kayıpları artarken, Gazze bir enkaza dönüşüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 886’ya ulaştı; yaralı sayısı ise 115 bin 875’e dayandı.

Sadece son 24 saatte 40 kişi daha hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi ihlal etmesinden bu yana geçen sürede ise 1.522 kişi öldü, 3.834 kişi yaralandı.

Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı - Resim : 1

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı - Resim : 2

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 4 Can Kaybıİsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 4 Can KaybıDünya

İsviçre'de Belediye Meclisinden 'Gazze' Tepkisi! İstifa Ettilerİsviçre'de Belediye Meclisinden 'Gazze' Tepkisi! İstifa EttilerDünya

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin Saldırı
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
İsrail'den Balata Mülteci Kampı'na Saldırı! 14 Filistinli Yaralı İsrail'den Balata Mülteci Kampı'na Saldırı! 14 Filistinli Yaralı
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor