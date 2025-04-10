Gazze'de Acı Bilanço: Can Kayıpları 50 Bin 886’ya Ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne aralıksız sürdürdüğü saldırılar, bölgede ağır bir insanlık dramına yol açtı. Saldırıların şiddeti dinmek bilmiyor; her geçen gün can kayıpları artarken, Gazze bir enkaza dönüşüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 886’ya ulaştı; yaralı sayısı ise 115 bin 875’e dayandı.

Sadece son 24 saatte 40 kişi daha hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi ihlal etmesinden bu yana geçen sürede ise 1.522 kişi öldü, 3.834 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA-İHA