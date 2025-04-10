İsviçre'de Belediye Meclisinden 'Gazze' Tepkisi! İstifa Ettiler

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e maddi yardımların reddedilmesi üzerine istifa etti. Ukrayna'ya yardım gönderildiğini hatırlatan üyeler, olaya "çifte standart" dedi.

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İsviçre'de Belediye Meclisinden 'Gazze' Tepkisi! İstifa Ettiler

İsviçre'nin Fribourg kantonunda Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) vasıtasıyla Filistinlilere mali yardımda bulunmayı reddetmesi nedeniyle istifa etti.

İsviçre'de Belediye Meclisinden 'Gazze' Tepkisi! İstifa Ettiler - Resim : 1

'ÇİFTE STANDARDI KABUL ETMİYORUM'

Bassil yaptığı açıklamada, "kabul edilemez" diye nitelendirdiği kararla alakalı, "Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum" dedi.

Belediye Meclisi, Gazze'ye 40 bin İsviçre frangı tutarında yardım yapmayı reddetmişti.

​​​​​​​Fribourg Belediye Meclisi, 3 yıl önce Ukraynalı mültecilere 200 bin İsviçre frangı yardımda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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