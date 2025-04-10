KKTC'de Liselerde Başörtüsü Serbest Bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), geçtiğimiz ay bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle İrsen Küçük Ortaokulu'na alınmaması üzerine başlayan tartışmalar sonrasında, hükümet önceki tüzüğü değiştirme kararı almış; ancak gelen tepkiler üzerine düzenleme geri çekilmişti. Şimdi ise daha kapsamlı bir düzenlemeyle başörtüsüne yeniden yasal çerçevede onay verildi.

Lise öğrencilerinin inançları gereği başörtüsü takabilmesinin önünü açan disiplin tüzüğü değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan değişiklikle birlikte ortaöğretim kurumlarındaki kılık kıyafet kuralları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, lise düzeyindeki öğrenciler okul üniformasını kapatmamak koşuluyla inançlarına uygun kıyafetleri giyebilecek. Tüzük ile lise öğrencilerinin inançları gereği başlarını örtmesi serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilahiyat eğitimi veren Hala Sultan Koleji’ne özel bir madde de yer aldı. Bu okuldaki kıyafet düzenlemesi okul yönetimi tarafından belirlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak. Son karar ise Bakanlık tarafından verilecek.

ORTAOKULDA SÖZ YÖNETİMDE

Ortaokullarda ise üniforma belirleme ve başörtüsü gibi inanca dayalı kıyafetler konusunda karar yetkisi tamamen okul yönetimlerine bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu değişiklikle ilgili olarak tüm okullara ve sendikalara genelge gönderdi. Genelgede, kıyafetlerin öğrencinin yüzünü, kimliğini veya iletişimini engellemeyecek şekilde sade olması gerektiği vurgulandı. Peçe, burka ve nikab gibi yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin ise eğitim ortamında yasak olduğu bildirildi.

Kaynak: AA