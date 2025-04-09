ABD ile Görüşme Öncesi Rusya Heyeti İstanbul'a Geldi

ABD ile yarın görüşecek olan Rusya heyetinin İstanbul'a geldiği bildirildi. Heyete Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in başkanlık edeceği öğrenildi.

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ABD ile Görüşme Öncesi Rusya Heyeti İstanbul'a Geldi

Rusya heyeti, Rusya ile ABD arasında yarın İstanbul'da yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi.

Yarın İstanbul'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerine katılacak Rus heyeti İstanbul'a ulaştı. İki ülke arasındaki görüşmenin yarın 10.00’da başlayacağı bildirildi.

İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık edecek.

ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

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Kaynak: AA

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