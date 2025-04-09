Dominik'teki Gece Kulübündeki Faciada Kahreden Detay, Ölü Sayısı 113'e Yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'ndeki ünlü eğlence mekanında meydana gelen faciada acı bilanço arttı. Hayatını kaybedenlerinin sayısının 113’e yükseldiği açıklandı. Yaralı 255 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısı çökmüş, meydana gelen faciada 100 kişinin hayatını kaybettiği, 255 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Büyük faciada ölü sayısının 113’e yükseldiği açıklandı.

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da bulunan ünlü eğlence mekanı Jet Set’in çatısı çöktü. Facia anında mekanda yaklaşık 300 kişinin bulunduğu öğrenilmiş, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 255 kişinin ise yaralandığı ifade edilmişti.

Dominik'teki Gece Kulübündeki Faciada Kahreden Detay, Ölü Sayısı 113'e Yükseldi - Resim : 1

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini açıkladı. Enkazda arama faaliyeti sürerken, çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

Dominik'teki Gece Kulübündeki Faciada Kahreden Detay, Ölü Sayısı 113'e Yükseldi - Resim : 2

Facia sonrasında Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, üç günlük yas ilan ettiğini duyurmuştu. Çökme esnasında sahnede orkestra ile şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez'in cansız bedenine ulaşıldığı, Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu ifade edilmişti.

Dominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia: 100'e Yakın Kişi Öldü, 3 Günlük Ulusal Yas İlan EdildiDominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia: 100'e Yakın Kişi Öldü, 3 Günlük Ulusal Yas İlan EdildiDünya

Kaynak: AA

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