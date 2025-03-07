O Mesleği Yapanların Başörtüsü Takması Yasaklandı
Fransa'da Danıştayın avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadığı belirtildi. Gerekçe olarak, avukatların cübbe dışında 'ayırt edici simge' takmasının uygun olmadığı belirtildi. Alınan bu karar, hukuk camiasında ve medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: AA
Danıştay, Fransa Ulusal Barolar Birliğinin avukatlara yönelik başörtüsü dahil farklı simgeleri yasaklayan bir önergeyi kabul etmesine yapılan itirazı değerlendirdi. Avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3. maddesi, meslek mensuplarının tek tip kıyafet giymesini zorunlu kılarak, herhangi bir dini veya siyasi simge taşımalarını yasaklıyor. Danıştay, bu düzenlemenin avukatların mesleki tarafsızlığını korumak ve müvekkillerinin haklarını savunurken kişisel görüşlerini yansıtmamalarını sağlamak amacı taşıdığını belirtti.
DANIŞTAY İTİRAZLARI REDDETTİ
Eylül 2023’te kabul edilen bu yasak, Fransa Avukatları Sendikası tarafından yargıya taşınmış ve avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a başvurulmuştu. Ancak yapılan itirazlar, bu hafta başında Danıştay tarafından reddedildi.
Bu kapsamda tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi.