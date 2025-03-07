O Mesleği Yapanların Başörtüsü Takması Yasaklandı

DANIŞTAY İTİRAZLARI REDDETTİ

Eylül 2023’te kabul edilen bu yasak, Fransa Avukatları Sendikası tarafından yargıya taşınmış ve avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a başvurulmuştu. Ancak yapılan itirazlar, bu hafta başında Danıştay tarafından reddedildi.