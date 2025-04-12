ABD'den Flaş Vergi Kararı: iPhone Zamdan Kurtuldu... O Ürünler Muaf Tutulacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya başladığı yeni gümrük vergileri dünyayı karıştırdı. ABD'den yapılan yeni açıklamada ise telefon, bilgisayar ve çiplerin vergi artışından etkilenmeyeceği belirtildi. Bu adımla iPhone telefonlarda büyük fiyat artışının önüne geçilmiş oldu.

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ABD'den Flaş Vergi Kararı: iPhone Zamdan Kurtuldu... O Ürünler Muaf Tutulacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen mallara yüzde 10'luk yeni bir gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından küresel piyasalar ciddi bir düşüş yaşarken, dolar da birçok para birimi karşısında değer kaybetti.

Trump’ın gümrük vergisi kararına karşılık, Çin sert bir misilleme yaptı. Çin, 10 Nisan itibarıyla ABD menşeli ürünlere uyguladığı vergi oranını yüzde 84’e çıkardığını duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini daha da tırmandırdı.

Trump, gümrük vergisi kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Çin'e uygulanan yüzde 104'lük vergi oranının yüzde 125'e çıkarıldığını belirten Trump, bu hamleyi Çin'in ABD'ye karşı başlattığı yüzde 84'lük vergi artışına misilleme olarak açıkladı.

'MUAF' AÇIKLAMASI

Küresel ticaretin belirsizliğe sürüklendiği bu süreçte ABD'den yeni bir karar geldi. ABD'den yapılan yeni bir açıklamaya göre, bazı teknoloji ürünleri ek gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

ABD'den Flaş Vergi Kararı: iPhone Zamdan Kurtuldu... O Ürünler Muaf Tutulacak - Resim : 1

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler ve güneş panelleri gibi ürünlerin, bu yeni ek tarifelerden muafiyet kazanacağını duyurdu.

Bu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ya da antrepodan çekilen söz konusu ürünler için geçerli olacak.

NE BEKLENİYORDU?

Trump'ın vergi kararı dünya markalarını derinden etkiledi. Vergilerle birlikte birçok markanın zor durumda kalması söz konusu.

iPhone fiyatlarında da dudak uçuklatan artış bekleniyordu. Uzmanlar en ucuz iPhone fiyatının 1140 dolara çıkabileceğini belirtiyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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