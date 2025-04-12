İran ve ABD Arasındaki Dolaylı Görüşmelerin İlk Turu Sona Erdi

İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turu sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmeler yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki heyetler arasında yürütülen temasların gelecek hafta da devam etmesi konusunda taraflar uzlaştı.

İran’ın müzakere heyetinde yer alan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumlu bir atmosferde sürdüğünü ifade etti. Yetkili, "İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişi sürüyor. Müzakereler henüz tamamlanmadı ancak yarına sarkması pek olası görünmüyor," dedi.

Kaynak: AA