Kassam Tugaylarından İsrail'e Bombardıman

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak, Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşim birimini füzelerle vurduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Gazze Şeridi çevresinde İsrail işgali altındaki Nir Yitzhak bölgesini kısa menzilli füzelerle hedef aldık" denildi.

Kassam Tugayları, 6 Nisan'da da Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu bildirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise füzelerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden, Gazze sınırına yakın Nir Yitzhak, Sufa ve Hulit yerleşimlerine doğru fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, füzeleri havada imha ettiği ifade edilerek, saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 21 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 933'e, yaralı sayısının da 116 bin 45'e yükseldiği açıklandı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA