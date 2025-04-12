Gazze'de Can Kaybı 51 Bine Yaklaştı

İsrail ordusunun saldırılarında, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 933'e çıktı. Yaralı sayısı ise 116 bin 45'e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 51 Bine Yaklaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bine yaklaştı.

İsrail’in saldırıları sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 563 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 933'e, yaralı sayısı ise 116 bin 45'e yükseldi.

Kaynak: İHA

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